Caracas. Die venezolanische Regierung hat die Kontrolle über die Filiale des Lebensmittelkonzerns Kellogg übernommen, nachdem sich das US-Unternehmen wegen der Wirtschaftskrise aus dem Land zurückgezogen hatte. Die Fabrik sei »an die Arbeiter zurückgegeben« worden und nehme ihren Betrieb wieder auf, verkündete Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. Die Fabrik in Maracay beschäftigt rund 300 Arbeiter. Kellogg hatte kurz zuvor nach 57 Jahren Präsenz in Venezuela die Fabrik geschlossen. Venezuelas Führung hatte bereits in der Vergangenheit die Kontrolle über Niederlassungen ausländischer Firmen übernommen, die das Land verlassen hatten. AFP/nd