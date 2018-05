Was soll das sein

Berlin. Dieter Kunzelmann, linksradikaler Aktivist und Mitbegründer der anarchistischen »Kommune 1«, ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in Berlin, wie sein früherer Anwalt Hans-Christian Ströbele am Mittwoch bestätigte. Mit seinen Happenings galt Kunzelmann als »Chef-Provokateur« der Studentenbewegung. Er gehörte zudem zu den Gründern der »Tupamaros West-Berlin«, die mehrere Attentate mit Brandbomben in Berlin verübten. Anfang der 80er Jahre war er Mitglied der Fraktion der Alternativen Liste, dem Vorläufer der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, wo er immer wieder mit spektakulären Protestaktionen hervortrat. dpa/nd