Potsdam. Diebstähle haben bei Baufirmen in Brandenburg im vergangenen Jahr einen Millionenschaden verursacht. Der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg, Robert Momberg, bezifferte den finanziellen Gesamtschaden der Bauunternehmen im brandenburgischen Bauhauptgewerbe am Dienstag laut einer Mitteilung auf rund 30 Millionen Euro. Diebstähle seien ein großes Problem für die Baubranche in Brandenburg, betonte er. Sie verursachten finanzielle Schäden, behinderten den Arbeitsalltag und den Baufortschritt. Momberg brachte auch die Gefahr einer Verteuerung der Baukosten ins Spiel. dpa/nd