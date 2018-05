Leipzig. Seit Jahrzehnten stehen mehrere kostbare Bronzeskulpturen an prominenten Plätzen im Zoo Leipzig - und nach einem Urteil des Landgerichts Leipzig wird das vorerst auch so bleiben. Die 5. Zivilkammer wies am Dienstag die Klage des Sohnes eines früheren Zoo-Direktors auf Herausgabe der Figuren ab. Johannes Gebbing (87) hatte argumentiert, sein Vater habe als Direktor vor rund 90 Jahren vier Skulpturen gekauft und dem Zoo als Leihgabe überlassen. Die Stadt Leipzig lehnt die Herausgabe ab. Sie sieht sich als rechtmäßige Eigentümerin. dpa/nd