Noch weiter geht die Landtagsfraktion der »Freien Wähler« (FW). Deren Vertreter machen gar rechtliche Bedenken gegen die Beauftragten geltend und haben eine Klage angekündigt. Vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof wollen sie prüfen lassen, ob Söders Vorgehen rechtskonform war. Der FW-Abgeordnete Michael Piazolo, selbst ein Verfassungsjurist, hat daran seine Zweifel. Er befürchtet einen erheblichen Eingriff in die Freiheit des Mandats, denn der Ministerpräsident könne seinen Beauftragten nach Belieben entlassen. »Diese Abgeordneten sind dann nicht mehr unabhängig«, kritisiert Piazolo. »Sie werden Abhängige von Söders Gnaden.« Zudem fehle jegliche Klarheit, »in welcher Funktion ein Abgeordneter und Regierungsbeauftragter« spricht. »Sprechen sie als Fraktionsmitglieder oder in Söders Auftrag?«, fragt Piazolo. »Hier sehe ich große Probleme auf den bayerischen Landtag zukommen.«

Für die Grünen nährt das ihre grundsätzliche Skepsis gegenüber den neuen Beauftragten. Die Landtagsabgeordnete Ulrike Gote spricht von einem »absolut unwürdigen Kasperltheater«. Es erwecke den Eindruck, so die Grünen-Politikerin, als wolle die Regierung »Zustände verschleiern« und der Öffentlichkeit keine Auskunft erteilen. »Ganz offensichtlich wurden hier treue Weggefährten mit Titel und Pöstchen versorgt.«

Bei der Opposition ist man einigermaßen irritiert über diese Personalpolitik. Die Landtagsfraktion der Grünen hat das zum Thema einer Anfrage gemacht, die sich direkt an die Staatskanzlei richtet. Sie verlangt dort Aufklärung über verschiedene Fragen - zum Beispiel über die genauen Aufgaben der neuen Beauftragen, über deren Ausstattung sowie über den »finanziellen Gesamtaufwand«. Es war eigentlich eine simple Anfrage, die am 26. März eingereicht wurde. Auf eine Antwort wartet die Fraktion nach mehrmaliger Fristverlängerung jedoch bis heute vergeblich - trotz wiederholter Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen.

Es ist bislang zwar noch nicht in allen Fällen klar, welche Personen die Ämter wahrnehmen und mit welchen Aufgaben diese im Einzelnen betraut sein werden. Lediglich Ludwig Spaenle (CSU) - als ehemaliger Kultusminister Opfer von Söders Umstrukturierung - wurde bereits als neuer Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus vorgestellt. Doch schon jetzt steht zumindest der Verdacht im Raum, dass Söder auf diesem Weg bequeme Regierungsposten für seine eigenen Parteifreunde schaffen will.

