Die Lübecker Künstlerin Janine Gerber erhält den erstmals vergebenen Possehl-Kunstpreis. Die Jury begründete die Auszeichnung Gerbers mit der Stringenz in ihrem malerischen Werk und den Papier-Installationen. Die 43-Jährige hatte sich mit einem Installationsprojekt aus mit Maschinenöl getränkten Papierbahnen für die Auszeichnung beworben. Das Kunstwerk will sie nun in einer der Lübecker Kirchen realisieren.

Wer den mit 25 000 Euro dotieren Internationalen Possehl-Kunstpreis erhalten soll, will die Jury im Herbst bekannt geben. Sie wählte bereits drei Favoriten aus insgesamt zwölf vorgeschlagenen Künstlern aus. Der Preis ist der am höchsten dotierte Kunstpreis Schleswig-Holsteins und wird für Arbeiten aus den Bereichen Installation, Neue Medien und Performance vergeben. dpa/nd