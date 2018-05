Was soll das sein

Bagdad. Nach seinem vermutlichen Sieg bei der irakischen Parlamentswahl will der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr mit einer Regierung aus Fachleuten die Korruption bekämpfen. »Wir schreiten voran bei der Bildung einer Technokratenregierung«, erklärte Sadr am Mittwoch über Twitter. Diese werde »ein Tor für den Lebensunterhalt des Volkes und außerhalb der Reichweite des Diebstahls der Parteien« sein.

Sadrs Liste Sairun (Wir marschieren) liegt nach vorläufigen Ergebnissen der Parlamentswahl vom Samstag in Führung. Sie erhielt in sechs von 18 Provinzen die meisten Stimmen, darunter in der Hauptstadt Bagdad. Ein Endergebnis und die Verteilung der Parlamentssitze wurden noch nicht verkündet. dpa/nd