Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie haben der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg und das Bündnis gegen Homophobie zu einer Kundgebung aufgerufen. Mit der Aktion am Wittenbergplatz wollen die Organisatoren an diesem Donnerstagnachmittag ab 16 Uhr für ein friedliches und respektvolles Miteinander demonstrieren, wie es im Internet hieß. »Der Kampf gegen Homophobe ist mit der Öffnung der Ehe noch nicht erledigt«, erklärte auch Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch. Trotz der gesellschaftlichen und rechtlichen Fortschritte komme es in der Hauptstadt immer wieder zu Anfeindungen und gewaltsamen Übergriffen. dpa/nd