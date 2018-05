Washington. US-Präsident Donald Trump hat zurückhaltend auf die Warnung vor einer Absage des Gipfeltreffens durch Nordkoreas Staatsführer Kim Jong Un reagiert. »Wir wurden nicht in Kenntnis gesetzt. Wir werden sehen«, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. »Wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gehört. Wir werden sehen, was passiert. Was kommt, das kommt.« Nordkoreas wichtigster Verbündeter China rief Pjöngjang auf, an dem Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump festzuhalten. AFP/nd