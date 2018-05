Potsdam. In Brandenburg hat die Polizei am Donnerstag verstärkt Lastwagen und Busse kontrolliert. Wie die Polizeidirektion Ost mitteilte, überprüften Beamte zum Beispiel am Morgen in Schwedt an einer Kontrollstelle die ersten Fahrer. Eine Lkw-Kontrolle dauert ohne Beanstandung bis zu 20 Minuten. Dabei werden unter anderem Fahrzeugschein, Bremsen, Lenkung und Fahrtenschreiber überprüft. In Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz hatte die Polizeidirektion Nord keine stationären Kontrollen eingerichtet. Beamte zogen die Fahrer dort aus dem fließenden Verkehr. Die Aktion war Bestandteil europaweiter Kontrollen. »Drei Viertel aller Lkw-Unfälle sind durch die Fahrer selbst verursacht worden. Mit dieser Aktion wollen wir den Ursachen wirksam etwas entgegenstellen«, erklärte Jan Strotzer, Sachbereichsleiter Verkehrsangelegenheiten im Polizeipräsidium. dpa/nd