Wiesbaden. In Deutschland sind Anfang des Jahres weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt worden als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, wurde von Januar bis März der Bau von 77 800 Wohnungen genehmigt - 1,7 Prozent oder 1300 Genehmigungen weniger als in den ersten drei Monaten 2017. Grund ist vor allem ein Rückgang beim Bau von Wohnheimen. Hier ging die Zahl der Genehmigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42,9 Prozent. Ohne Berücksichtigung der Heime stieg die Zahl der Genehmigungen von Januar bis März um 1,2 Prozent. AFP/nd