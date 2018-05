Der VfL Wolfsburg muss erneut in die Relegation und könnte diesmal an seiner Arroganz scheitern

Richtungskampf in der Rechtspartei hält an / Parteitag braucht 150.000 Euro Spenden / 2013 lagen die Einnahmen bei 7,7 Millionen

Nach einigem Hin und Her können die Rechtspopulisten ihren Parteitag in Rendsburg abhalten

Kiel. Ab sofort existiert in Schleswig-Holstein eine Internetplattform in Form eines Watchblogs, der über Aktivitäten, Hintergründe und Strukturen der AfD informiert. Die nach eigenen Worten selbst auferlegte Aufgabe von »Dokumentation, Recherche und Analyse« startet mit einer Veröffentlichung über eine augenscheinliche Zusammenarbeit der Kieler AfD mit Neonazis zum Schutz ihrer Wahlkampfstände sowie die haushaltspolitische Ausrichtung der Partei im Norden. Künftig soll vertiefend über die Arbeit der mit fünf Abgeordneten im Kieler Landtag vertretenen AfD berichtet werden, die intern zerstritten ist, sich im Kieler Landeshaus quasi verschanzt und Parlamentsanfragen und -anträge auch schon mal von AfD-Fraktionen aus anderen Bundesländern abkupfert. Der Blog wird von der seit 2016 aktiven Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus« getragen. Dahinter stehen Parteijugendverbände, Gewerkschaften, Initiativen und zivilgesellschaftliche Kräfte. Er ist über diese Homepage zu erreichen: www.afd-watchblog-sh.de dh

Linksfraktion seit zehn Jahren in Hessens Landtag vertreten - zum Feiern kam auch Andrea Ypsilanti von der SPD

