Johanna Treblin zur geplanten Räumung der Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg

»Wir wollen verhindern, dass Google hier machen, was sie schon in San Francisco gemacht haben«, sagt Klein. Auf der Webseite google-ist-kein-guter-Nachbar.de werde auch online gezeigt, dass nicht nur ein paar Aktivisten gegen die Ansiedlung sind. 70 Menschen und Kleingewerbetreibende hätten sich schon eintragen lassen. Unter www.gloreiche.de/downloads ist eine Broschüre zum Thema herunterladbar.

Stattdessen berichtet Erin McElroy vom »Anti-Eviction Mapping Project« aus San Francisco über die Auswirkungen des Booms der Digitalindustrie durch schwindelerregende Mietsteigerungen: »Die Zahl der Zwangsräumungen ist seitdem drastisch gestiegen.« 69 Prozent aller Zwangsräumungen in der Metropole fänden rund um die Haltestellen der Pendlerbusse statt, die die Beschäftigten der Tech-Konzerne an ihre Arbeitsplätze bringen.

Im Vorfeld, so berichtet nicht nur Moderatorin Nina Scholz, habe sich Ralf Bremer, Sprecher von Google Deutschland verärgert gezeigt, nicht eingeladen worden zu sein. Gesprächsbedarf sieht auch Abgeordnetenhausmitglied Katalin Gennburg, Sprecherin der Linksfraktion für »Smart City«, nicht: »Ich setze mich doch auch nicht mit Pharmakonzernen an einen Tisch.«

»Google hat in Kreuzberg nichts verloren. Wir schlagen aber auch keine Alternativstandorte vor«, sagt Coni Pfeifer von der Kreuzberger Initiative GloReiche. Sie ist Teil des Bündnisses »No Google Campus«. »Wir wollen, dass Google aus Kreuzberg verschwindet. Darüber kann man reden, aber nicht mit dem Pressesprecher«, ergänzt Stefan Klein, ebenfalls Aktivist von GloReiche am Mittwochabend im Kreuzberger Club SO36. »Warum Google kein guter Nachbar ist«, unter diesem Titel hat der Bildungsverein Helle Panke der linksparteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Podiumsdiskussion geladen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Mieter wehren sich gegen ihre Kündigung - Pankow will Hauseigentümer Zügel anlegen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!