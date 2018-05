Recklinghausen. Spritztour mit Sitzerhöhung: Ein Neunjähriger ist in Recklinghausen nachts durch ein Badezimmerfenster ausgebüxt und mit dem Auto der Eltern zur Kirmes gefahren. Die schlafenden Eltern bemerkten den Ausflug erst, als die Polizei den Jungen nach Hause brachte. Demnach sei ein Streifenwagen gegen 2 Uhr nachts auf das Auto aufmerksam geworden. Der Junge konnte trotz der Sitzerhöhung kaum über das Lenkrad schauen. dpa/nd

Linksfraktion seit zehn Jahren in Hessens Landtag vertreten - zum Feiern kam auch Andrea Ypsilanti von der SPD

