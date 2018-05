Oberstdorf. Unbekannter Gast im Wäscheschrank: Eine Mitarbeiterin einer Pension in Oberstdorf hat in einem Schrank im Keller eine schlafende Frau entdeckt. Die Unbekannte flüchtete, so die Polizei. Nachdem die 23-jährige Angestellte die Frau beschrieben hatte, erinnerte sich ein Beamter an einen ähnlichen Fall von vor zehn Jahren. Der Vergleich eines Fotos von damals mit der Beschreibung von heute ergab, dass es sich um dieselbe Frau handelte. dpa/nd