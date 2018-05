Bei einer Auseinandersetzung an einer Ampel in Gesundbrunnen sind zwei Menschen verletzt worden. Zwei Autofahrer waren am Mittwochabend in der Prinzenallee in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Die Situation eskalierte, als einer der beiden aus seinem Auto stieg und den Gegner durch das geöffnete Autofenster mehrfach schlug. Der 28-Jährige wehrte sich und verletzte den Angreifer dabei erheblich im Gesicht. Beim Versuch den Streit zu schlichten, wurde außerdem die 51-jährige Beifahrerin des Angegriffenen leicht verletzt. Beide Männer haben gegenseitig Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. dpa/nd