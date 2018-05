Die Erreger der Leberentzündung Hepatitis B sind schon vor 7000 Jahren in Europa zirkuliert. Das Erbgut solcher Viren fand sich in Zahnproben von Steinzeitskeletten aus Karsdorf in Sachsen-Anhalt, wie die Forscher um Ben Krause-Kyora von der Universität Kiel im Fachblatt »eLIFE« (DOI: 10.7554/eLife. 36666) schreiben. Die Funde stellten die ältesten bislang genetisch nachgewiesenen viralen Krankheitserreger dar. Mit mehr als 250 Millionen infizierten Menschen ist der Hepatitis-B-Erreger eines der am weitesten verbreiteten Viren weltweit. Die Krankheit wird hauptsächlich durch Blut oder beim Sex übertragen. dpa/nd