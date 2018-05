Was soll das sein

Washington. Vor dem möglichen Gipfeltreffen mit Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump dem nordkoreanischen Machthaber im Falle eines Atomabkommens am Donnerstag (Ortszeit) umfangreiche Sicherheiten in Aussicht gestellt. Die USA verlangen dafür von Nordkorea den völligen und nachhaltigen Verzicht auf Atomwaffen. Allerdings stellte Trump die international isolierte Führung in Pjöngjang vor die Wahl. »Wenn wir keinen Deal erreichen, dann wäre das das Modell«, sagte Trump mit Blick auf die schrittweise Entmachtung von Libyens früherem Machthaber Muammar al-Gaddafi, der später von Rebellen getötet wurde. Doch sei das nicht der Plan für Pjöngjang. Er hoffe stattdessen auf ein künftig prosperierendes Nordkorea. dpa/nd