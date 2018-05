Saarbrücken. In einer im Landtag einstimmig angenommenen Entschließung wurden Maßnahmen gefordert, um das Saarland zum Bienenparadies zu machen. Diese sollen dafür sorgen, dass auch in Zukunft Honig- und Wildbienen Pflanzen bestäuben und die Nahrungsproduktion sichern. »Die Honigbiene ist neben Rind und Schwein eines der drei wichtigsten Nutztiere«, heißt es. Die Maßnahmen müssten das Überleben der Bienen sichern. Blühende Wiesen, mehr ökologisch bewirtschaftete Flächen und die Reduzierung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat auf ein »absolutes Minimum« wurden empfohlen. dpa/nd

