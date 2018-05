Weimar. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und die Thüringer Polizei wollen enger zusammenarbeiten. Geplant sind gemeinsame Bildungsveranstaltungen, die in das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst und die polizeiliche Aus- und Weiterbildung einfließen. Das teilte die Gedenkstättenstiftung am Freitag in Weimar mit. Die Vereinbarung unterzeichneten Thomas Ley, Leiter der Thüringer Fachschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Polizei, und Volkhard Knigge, Direktor der Stiftung Gedenkstätten. dpa/nd