Potsdam. Familien mit geringem Einkommen können 2018 wieder finanzielle Unterstützung für ihre Ferienreise mit Kindern beantragen. Wie das Familienministerium am Sonntag in Potsdam mitteilte, können pro Tag acht Euro für jedes mitreisende Familienmitglied gewährt werden. 2017 seien auf diese Weise mehr als 1600 Familien mit 3300 Kindern unterstützt worden. Die Reisedauer sollte zwischen fünf und 14 Tagen liegen, Zuschüsse seien acht Wochen vor Reiseantritt beim Landesamt für Soziales und Versorgung zu beantragen. Voraussetzung sind der Wohnsitz in Brandenburg und ein geringes Einkommen. Auch Großeltern, die mit ihren Enkeln in die Ferien fahren wollen, können Anträge stellen. Laut Familienministerin Diana Golze (LINKE) sind vor allem Alleinerziehende und Familien mit vielen Kindern betroffen. Im Landeshaushalt stünden 300 000 Euro dafür zur Verfügung. epd/nd