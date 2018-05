Potsdam. In der jüngsten Grippesaison sind in Brandenburg 17 Menschen an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben. In der Saison 2016/2017 habe es sechs Todesfälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Von Oktober bis Mitte April hatte es mit 10 116 gemeldeten Fällen eine der schlimmsten Grippewellen im Land gegeben. Den bislang höchsten Wert gab es 2017 mit 4130 Fällen. Die meisten Erkrankungen gab es in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark (1270 Fälle) und Oberhavel (1119). dpa/nd