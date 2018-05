Die Situation ist bekannt: Das Warten bei der Flugankunft am Laufband aufs Reisegepäck. Ist mein Koffer dabei? Foto: dpa/Christian Charisius

Doch auch wenn der Ärger groß ist, besteht kein Grund zur Panik: Denn wenn das aufgegebene Gepäck verloren geht oder fehlgeleitet wird, hat der Verbraucher Anspruch auf Entschädigung und Unterstützung seitens der Airline.

Doch sich im Dschungel des Reiserechts zurecht zu finden, ist gar nicht so einfach. Deshalb unterstützt FairPlane in seinem Segment geschädigte Passagiere ab sofort mit seinem neuen Gepäckservice: Bei verspätetem, verlorenem oder beschädigtem Gepäck können sich Fluggäste ab Mai 2018 an den marktführenden Anbieter für Fluggastrechteservices wenden. Mit seinem neuen Gepäckservice hilft FairPlane geschädigten Passagieren jetzt auch in Sachen Kofferverlust oder bei beschädigtem Gepäck dabei, ihre Ansprüche durchzusetzen.

Was steckt hinter dem neuen Gepäckservice?

«Mit unserem neuen Angebot werden wir unserem Anspruch, der Anwalt des Verbrauchers in allen Belangen rund ums Reisen zu sein, weiter gerecht», so U...