In Sachsen-Anhalt sind Sophie und Paul am beliebtesten. Dahinter liegen Marie und Oskar, womit die beliebtesten Erst- und Zweitnamen gegenüber dem 2016 gleich geblieben sind. dpa/nd

In Sachsen liegen Marie und Karl auf dem ersten Platz. Dahinter folgen bei den Mädchen Sophie, Hanna und Emma und bei den Jungen Paul und Emil.

In Brandenburg sind Sophie und Ben die Nummer 1. Ben stieg vom vierten auf den ersten Platz auf, gefolgt von Oskar, Finn und Paul. Bei den Mädchen verteidigte Sophie den ersten Platz, gefolgt von Marie und Charlotte.

Deutliche Unterschiede zeigten sich im regionalen Vergleich. In Berlin sind Marie und Alexander die beliebteste Vornamen. Dahinter folgen Sophie und Maria, aber auch Emilia, Hanna und Emma. Bei den Jungen ist Louis zweitbeliebtester Vorname.

Bei den Mädchennamen lagen im vergangenen Jahr Sophie oder Sofie mit knappem Abstand auf dem zweiten Platz vor Maria auf Rang drei. Die weiteren Plätze belegten Emilia, Emma, Hannah/Hanna, Anna, Mia und Luisa/Louisa. Bei den Jungennamen wurde Alexander am zweithäufigsten vergeben, Paul landete auf Rang drei. Auf Rang vier bis zehn folgten Elias, Ben, Noah, Leon, Louis/Luis, Jonas und Felix. Vergeben wurden den Angaben zufolge 2017 auch die Vornamen Cartier, Pacino und Chaplin; abgelehnt wurden Lucifer, Batman, vom Meer und Pinocchio. Insgesamt waren mehr als 65 000 verschiedene Namen gemeldet worden.

Marie und Maximilian waren 2017 die beliebtesten Vornamen in Deutschland. Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden Anfang Mai mitteilte, stützte sich die Auswertung auf die Daten von bundesweit 700 Standesämtern mit mehr als einer Million Namen.

