Hinsichtlich der Zeit nach 2025 sollen die Vorschläge der Kommission, die bis März 2020 vorliegen sollen, die Basis sein. Die Lebenserwartung steigt, und ab 2025 wird die Generation der Babyboomer Stück für Stück in Rente gehen. Schon heute könne man sich ausrechnen, dass es künftig eine stärkere Finanzierung der Rente aus Steuermitteln geben werde. Der Steuerzuschuss für die Rente bis 2035 würde sich um 80 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen. Laut einer Studie müsste das Rentenalter bis 2030 auf 69 und bis 2045 auf 71 Jahre steigen, um die Kosten im Griff zu haben. dpa/nd

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in der laufenden Wahlperiode grundlegende Weichen für die Zukunft der Rente stellen und noch vor der Sommerpause ein erstes Rentenpaket vorlegen. Vorschläge für die geplante Großreform soll die neue Rentenkommission der Bundesregierung machen. Dabei gehe es um einen »verlässlichen Generationenvertrag«.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!