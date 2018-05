Magdeburg. Wenn jetzt Landtagswahl wäre, würde die CDU deutlich stärkste Partei in Sachsen-Anhalt bleiben. Auch LINKE und SPD könnten Zugewinne verbuchen, die AfD müsste im Vergleich zur Wahl 2016 deutliche Verluste hinnehmen. Das geht aus dem am Dienstag vorgestellten Sachsen-Anhalt-Monitor im Auftrag der Landesregierung hervor. Die Erhebung liegt allerdings schon zweieinhalb Monate zurück. Der damaligen repräsentativen Befragung zufolge käme die CDU auf 35 Prozent, rund fünf Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2016. Die LINKE würde 20 Prozent (2016: 16,3), die SPD 16 Prozent (10,6) erreichen. Die AfD erhielte der Umfrage zufolge statt 24,3 Prozent nur noch 15 Prozent. Die an der Regierung beteiligten Grünen müssten mit 5 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die derzeit nicht im Parlament vertretene FDP könnte mit 6 Prozent die Rückkehr schaffen. dpa/nd