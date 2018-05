Frankfurt am Main. Von Beruf ist er Domherr in Frauenburg im deutsch-polnischen Ermland. Er fertigt Urkunden aus, beaufsichtigt die kircheneigene Kornmühle, kümmert sich um Bauerndörfer, sorgt für Saatgut und gesundes Vieh. In der Nacht aber beobachtet Nikolaus Kopernikus (1473 - 1543) vom Eckturm der Domburg aus die Bahnen der Gestirne. Die Instrumente hat der Priester, Mathematiker und Astronom selbst konstruiert.

Die Kollegen im Domkapitel werden misstrauisch. Einmal erscheint er tagelang nicht zum Gottesdienst, weil eine seltene Konstellation am Sternenhimmel seine Aufmerksamkeit fesselt. Man wirft ihm ketzerische Neigungen vor. Kopernikus antwortet ungerührt, Gott wünsche zwar das Gebet von seinen Dienern, aber er habe dafür keine bestimmten Stunden vorgeschrieben. Seine umstürzende Idee, erhärtet in zahllosen Experimenten und B...