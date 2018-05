Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Frankfurt am Main. Deutschland könnte nach Berechnungen der Bundesnetzagentur den Kohlestrom im kommenden Jahrzehnt um die Hälfte zurückfahren. »Bis 2030 kann die Hälfte der Kohlekraftwerkskapazitäten wegfallen, ohne dass die Versorgungssicherheit in Gefahr gerät«, sagte der Präsident der Behörden, Jochen Homann, der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (Dienstagausgabe). Allerdings müssten auch der Netzausbau und der Bau neuer Gaskraftwerke wie geplant vorankommen. »Darüber wird in der Kohlekommission zu reden sein«, sagte Homann. Die geplante Kommission der Bundesregierung soll bis Ende des Jahres einen Plan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen. Dem Zeitungsbericht zufolge könnten die Berechnungen der Bundesnetzagentur dafür eine wichtige Grundlage sein. AFP/nd