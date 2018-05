Wiesbaden. Widrige Witterungsbedingungen haben den Erdbeerbauern im vergangenen Jahr Einbußen beschert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2017 hierzulande rund 135 000 Tonnen geerntet, 14 Prozent weniger als im Durchschnitt der fünf Jahre zuvor. Der Rückgang 2017 sei unter anderem auf Frost im Frühjahr zurückzuführen, erklärten die Statistiker. Der mit 116 000 Tonnen größte Anteil der im vergangenen Jahr geernteten Fürchte wurde im Freiland angebaut, der Rest unter Schutzabdeckungen oder in Gewächshäusern. Unter den Bundesländern war 2017 Niedersachsen mit 35 000 geernteten Tonnen Spitzenreiter. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Konzernchef wird am Abend in Brüssel befragt

Mitarbeiter fordern per Petition Absage des Konzerns an US-Drohnenprogramme

Verringerung von 25 auf 15 Prozent soll vom 1. Juli an gelten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!