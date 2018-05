Toulouse. Nach dem jüngsten Urteil im Subventionsstreit zwischen den USA und der EU passen die Europäer bestimmte Anschubfinanzierungen für Airbus an. Der Flugzeugbauer sowie Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien hätten sich auf »einige Änderungen« geeinigt, teilte der Konzern am Dienstag mit. Es geht um Darlehen, die die Länder zur Finanzierung von Entwicklungskosten gewährt hatten. Ein Schiedsgericht der Welthandelsorganisation (WTO) hatte bestimmte Anschubfinanzierungen vergangene Woche als illegal bestätigt und festgestellt, dass die EU frühere Entscheidungen nicht umgesetzt habe. Die USA brachten Strafmaßnahmen ins Gespräch. Die europäische Seite erklärte, dass nur Korrekturmaßnahmen nötig seien. Der Streit zieht sich seit 14 Jahren durch alle Instanzen der WTO. Parallel hat die EU die USA wegen illegaler Subventionen für Boeing verklagt. dpa/nd

