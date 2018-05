Rund 50 Demonstranten haben am Mittwoch die Zwangsräumung einer Familie im Lichtenberger Kaskelkiez zunächst verhindern können. »Gerichtsvollzieher und Hausverwaltung sind unverrichteter Dinge abgezogen«, sagt Anna Weber vom »Bündnis Zwangräumung verhindern«. Seit 17 Jahren wohnt die schwer kranke Frau mit ihren zwei Söhnen in der Wohnung in der Kernhofer Straße 11, berichten die Aktivisten. Wegen ständiger Neuberechnungen des Satzes habe das Jobcenter zu wenig Miete überwiesen. Daraufhin konnte die Hausverwaltung den geltenden Räumungsaufschub umgehen. nic