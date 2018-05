Klein Marzehns. Ein Lastkraftwagen ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn A 9 in eine Unfallstelle gerast. Dabei ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei Autos hatten zuvor in einer Baustelle bei Klein Marzehns (Potsdam-Mittelmark) einen Unfall, teilte die Polizei mit. Der Lkw fuhr auf die auf der rechten Fahrspur stehenden Unfallfahrzeuge auf. Ein 63-jährige Autofahrer starb, der andere wurde schwer verletzt. Auch der 37-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrbahnen wurden in beide Richtungen gesperrt. dpa/nd