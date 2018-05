Am Geburtstag von Hitler wollen Tausende Nazis ein Festival in Sachsen abhalten - ein linkes Bündnis hält dagegen

Oranienburg. Am Dienstag war in Oranienburg (Oberhavel) Auftakt der Sommertour gegen Rechtsextremismus. Eröffnet wurde sie mit einem Konzert der 93-jährigen Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano mit den deutsch-türkischen Rappern der »Microphone Mafia«, teilten der Landesjugendring und das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit mit. Die Kampagne »Schöner leben ohne Nazis« tourt mit Gesprächen, Konzerten, Lesungen und Workshops durch zehn Kommunen. epd/nd

Koalition will Sicherheitsgefühl in der Stadt stärken - Landesregierung soll die Lage prüfen

