Große Auftritte vor den Film- und Fernsehkameras hat sie längst nicht mehr. 85 Jahre wird das frühere »Denver-Biest« Joan Collins an diesem Mittwoch alt. Doch mit schwarzer Lockenmähne, grellrotem Lippenstift und hautengen Glitzerroben steht die britische Hollywood-Diva auf hohen Absätzen weiter glamourös im Rampenlicht, vor allem auf Promi-Parties. 2015 wurde die überzeugte Monarchistin von der britischen Queen zur »Dame Commander« und damit praktisch in den Adelsstand erhoben. Im selben Jahr spielte sie die knallharte Mutter der fiktiven Queen Helena (Elizabeth Hurley) in der amerikanischen Fernsehserie »The Royals«. dpa/nd