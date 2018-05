Berlin. Nach der Annäherung zwischen den USA und China in ihrem monatelangen Handelsstreit hat die Regierung in Peking eine deutliche Absenkung der Zölle auf importierte Autos angekündigt. Vom 1. Juli an sollen die Zölle für in die Volksrepublik eingeführte Autos statt bislang 25 Prozent nur noch 15 Prozent betragen, teilte das chinesische Finanzministerium am Dienstag mit. Die Zölle auf bestimmte Autoteile sollten von derzeit zwischen 8 und 25 Prozent auf 6 Prozent sinken.

Für internationale Autohersteller bedeutet dies eine deutliche Erleichterung für den Zugang zum wichtigen chinesischen Markt. Beobachter werteten dies als beschwichtigendes Signal an Trump, der China immer wieder unfaire Handelspraktiken vorgeworfen und deshalb mit Strafzöllen in Milliardenhöhe gedroht hatte. Das schwierige Verhältnis zu den USA wird unter anderem auch Thema beim elften China-Besuch von Angela Merkel sein, zu dem die Kanzlerin am Mittwoch aufbricht. AFP/nd Seite 2