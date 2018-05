Berlin. Rund 1200 Reichsbürger und 750 Rechtsextreme haben derzeit in Deutschland eine Waffenerlaubnis und dürfen damit eine scharfe Waffe besitzen. Sie verfügen über »eine oder mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse«, wie aus einer am Dienstag bekannt gewordenen Regierungsantwort auf eine Grünen-Anfrage hervorgeht, über die zuerst »Zeit Online« berichtet hatte. Von Januar bis November 2017 sei demnach 59 Rechtsextremisten die Erlaubnis entzogen worden. Höher lag die Zahl der entzogenen waffenrechtlichen Erlaubnisse bei den sogenannten Reichsbürgern.

