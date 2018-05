... ist der US-amerikanische Fotograf William Wegman keineswegs. Wie er seine aristokratischen Weimaraner als Models ablichtet, mag nicht jedermanns Sache sein, aber es hat ihn weltberühmt gemacht. »Menschen wie wir« heißt sein neues Buch, in dem uns Tiere einen Spiegel vorhalten. Dazu packt sie der Künstler auch gern mal in Verkleidungen, setzt ihnen eine Maske auf wie auf obigem Foto namens »Secret« (1994). Hat das Posieren den Tieren vielleicht gar Spaß gemacht? (Schirmer/Mosel Verlag, 348 S., 333 Abbildungen in Farbe, br., 24,80 €).

© William Wegman/courtesy Schirmer/Mosel