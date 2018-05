Paris. Nach wochenlangem Streit mit der Stadt Paris will Frankreichs Innenminister Gérard Collomb illegale Migranten-Zeltlager bald räumen lassen. Die humanitären Probleme in den Camps mit mehr als 2300 Bewohnern seien unerträglich für die Pariser geworden, teilte Collomb am Mittwoch mit. Die Behörden seien angewiesen, schnell einen Plan zur Evakuierung zu erarbeiten.

Bereits seit Monaten siedeln sich immer mehr Migranten an den Ufern zweier Kanäle im Nordosten von Paris an. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo fordert die Regierung seit Wochen auf, die Lager zu räumen. dpa/nd