Frankfurt am Main. Mit dem Abbau von fast 10 000 Jobs will die Deutsche Bank nach Informationen des »Wall Street Journal« ihre Kosten deutlich senken. Damit wäre etwa jeder zehnte der 97 100 Mitarbeiter betroffen, schrieb das Blatt. Vorausgegangen seien monatelange Diskussionen um den Umfang des Stellenabbaus. Die Deutsche Bank wollte den Bericht am Mittwoch nicht kommentieren. Der neue Chef Christian Sewing hatte bereits drastische Einschnitte im Investmentbanking angekündigt, das zur Bürde für das Frankfurter Geldhaus geworden ist. Auch bei der Fusion mit der Postbank könnten zahlreiche Stellen wegfallen. dpa/nd