Bad Homburg. Die Wettbewerbszentrale warnt vor einem Siegel des »Deutschen Instituts für Produktqualität«. Dieses Institut biete Testnoten und »Feststellungen zur Qualität« an, obwohl es überhaupt keine Produkttests mache, teilte die Wettbewerbszentrale am Mittwoch mit. Das privatwirtschaftliche Institut errechne seine Noten aus Kundenbewertungen im Internet. Die Wettbewerbszentrale reagierte damit auf mehrere Beschwerden. Aus dem Logo des In-stituts gehe nicht hervor, dass es sich um ein Wirtschaftsunternehmen handelt. AFP/nd

