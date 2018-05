Shanghai. In China bahnt sich der größte Börsengang des Landes seit drei Jahren an. Der Apple-Zulieferer Foxconn will seine Automatisierungstochter Foxconn Indus-trial Internet an die Börse bringen und dabei 27,1 Milliarden Yuan (rund 3,6 Milliarden Euro) einnehmen. Dafür sollen 1,97 Millionen Papiere zum Preis von je 13,77 Yuan angeboten werden. Damit würde das Unternehmen mit 43 Milliarden Dollar bewertet - mehr als etwa das Onlineauktionshaus Ebay. dpa/nd