Stephan Fischer über die Rücknahme des Dodd-Frank Acts in den USA

Ein Dorn im Auge ist Wall-Street-Firmen wie Goldman Sachs in dem Gesetzespaket die »Volcker Rule«, die noch nicht angetastet wurde. Die Regel verbietet Banken die Finanzspekulation auf eigene Rechnung, um Kundeneinlagen zu schützen. US-Behörden arbeiten an einer Aufweichung. dpa/nd Kommentar Seite 4

Als nächstes wird die Gesetzesreform dem US-Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt. Donald Trump dürfte nicht lange zögern, denn er hatte der Finanzlobby nach seinem Amtsantritt eine große Freude mit dem Versprechen gemacht, die »Dodd-Frank«-Regeln in großem Stil zurückzudrehen.

Washington. Der US-Kongress hat den Weg für eine erste erhebliche Lockerung der im Zuge der Finanzkrise von 2008 verschärften Vorschriften für Banken freigemacht. Nach dem Senat stimmte am Dienstag in Washington auch das Repräsentantenhaus für eine Rücknahme wesentlicher Teile des »Dodd-Frank-Acts«, das erneute Bankenpleiten zulasten der Steuerzahler künftig verhindern soll.

