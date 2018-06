Heute neugeborene Kinder in Baden Württemberg haben eine höhe Lebenserwartung als die in Sachsen-Anhalt oder im Saarland. Foto: imago/Westend61

Nach einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung des Statistischen Bundesamts liegt die Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen in Deutschland derzeit bei 78 Jahren und vier Monaten. Bei einem neugeborenen Mädchen beträgt sie 83 Jahre und zwei Monate. Sicher sind Prognosen der Lebenserwartung allerdings nicht, denn sie beruhen im Wesentlichen auf der Extrapolation des jeweils aktuellen Trends. Dieser könnte sich jedoch irgendwann abschwächen oder gar rückläufig werden, zum Beispiel durch Kriege, Seuchen oder Naturkatastrophen. So ist in einigen afrikanischen Staaten die Lebenserwartung infolge von Aids auf unter 40 Jahre gefallen. Denkbar wäre aber auch, dass sich der berechnete Alterungstrend verstärkt, etwa durch Fortschritte in der medizinischen Forschung.

Vergleicht man die heutige Lebenserwartung mit jener aus früheren Zeiten, ergibt sich eine erstaunliche Kluft. Wissenschaftler vermuten, dass steinzeitliche Jäger und Sammle...