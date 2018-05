Schwerin. Die Arche Schule Waren ist Energiesparmeister in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Die Jury aus Umwelt- und Klimaschutzexperten lobte, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vermittelt werden, wie der Schweriner Energieversorger Wemag am Mittwoch mitteilte. So verzichte die Grundschule in der Mecklenburgischen Seenplatte auf Einwegplastik, setze in der Verpflegung auf Regionalität, schule die Kinder im Energiesparen und gehe mit Schülern regelmäßig auf Exkursionen zu Erzeugern von erneuerbarer Energie. Die Schule erhält ein Preisgeld von 2500 Euro. Die Wemag will durch eine Patenschaft beim Wettstreit um den Bundessieg helfen. dpa/nd