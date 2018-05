Auerbach. Die Polizei war am Mittwoch vor dem wegen einer Bedrohung geschlossenen Goethe-Gymnasium im sächsischen Auerbach (Vogtlandkreis) im Einsatz. Nach Polizeiangaben belästigte ein Unbekannter über mehrere Monate hinweg mehrere Lehrer. Er hatte über das Internet Waren an die Privatadressen der Lehrkräfte geschickt und auch andere aufgerufen, anonyme Bestellungen zu versenden. Am Montag kam es zu einer Drohung, hieß es. »Wir müssen jeden Hinweis sehr ernst nehmen«, so der Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Schulleitung entschied, das Gymnasium am Mittwoch zu schließen. dpa/nd