Klein Köris. Zehn Tage nach dem schweren Unfall, in den eine Gruppe von vier Radfahrern verwickelt war, sind die drei überlebenden Radler außer Lebensgefahr. »Ihr Zustand ist aber nach wie vor kritisch«, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn am Mittwoch. Ein 81-jähriger Autofahrer hatte die Radler auf der B 179 bei Klein Köris (Dahme-Spreewald) mit seinem Pkw von hinten angefahren. Eine 51-jährige Frau erlag ihren schweren Verletzungen. dpa/nd

In Beeskow eröffnet ein Musikmuseum, in dem Orchestrions und automatischen Klaviere vorgeführt werden

