Dubai. Die Behörden in Saudi-Arabien setzen ihren Feldzug gegen Frauenrechtlerinnen fort. Mittlerweile seien in dem Königreich bereits zehn Frauenrechtsaktivisten, unter ihnen mindestens sieben Frauen, festgenommen worden, erklärte am Dienstag die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Das Golfzentrum für Menschenrechte sowie ein saudi-arabischer Aktivist sprachen von zwölf Festnahmen. Die Beschuldigten hätten »verdächtige Kontakte« zu Ausländern unterhalten. Die saudi-arabischen Medien brandmarkten die Festgenommenen als »Verräter«. Die saudi-arabischen Behörden wollten sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern. AFP/nd