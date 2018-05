Alexander Isele über die aufflammenden Proteste in Iran

Junge Iranerinnen nehmen ihr Kopftuch ab und halten es wie Fahne in die Luft

Ruhani wies die Rechtfertigung der Kleriker für das Verbot zurück. Diese vertreten die Auffassung, dass muslimische Frauen besonders in Fußballstadien mit frenetischen männlichen Fans und vulgären Slogans nichts zu suchen haben. »Die Frauen können ja nicht bestraft werden, wenn Männer in den Stadien vulgäre Dinge schreien«, sagte Ruhani bei einem Treffen mit iranischen Sportlern im Präsidialamt. dpa/nd

Teheran. Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat eine Aufhebung des fast 40-jährigen Stadionverbots für Frauen gefordert. Ruhani sagte am Dienstag, dies wäre seiner Einschätzung nach weltweit auch eine gute Werbung für die Rolle der Frauen im Islam.

