Das Gewerkschaftsnetzwerk TUNE steht für Trade Union Network Europe und ist ein loser Zusammenschluss progressiver europäischer Gewerkschafter. Es hat keine Statuten und kaum feste Strukturen. Ursprünglich ist das Netzwerk als Gegenpol zum Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) entstanden. »Der EGB ist als offizieller Zusammenschluss europäischer Gewerkschaften an Konsens gebunden und das bremst natürlich«, erklärt Karola Boger, Juristin und politische Beraterin der Europa-Linken. »Im TUNE sammeln sich viele Gewerkschafter, die sich nicht mit Minimalzielen zufriedengeben möchten.« Boger ist Gewerkschaftsexpertin und organisiert seit einigen Jahren die Gewerkschaftskongresse mit TUNE im Europaparlament. ess

Beim Obersten Gerichtshof steht nun ein weiteres wichtiges Urteil zum Arbeitsrecht an. Dabei geht es um die gängige Praxis der amerikanischen Gewerkschaften des öffentlichen Sektors, von Nichtmitgliedern die Zahlung von Gewerkschaftsbeiträgen zu verlangen, wenn sie in einem Bereich arbeiten, der für die Gewerkschaftsvertretung gestimmt hat. Gewerkschaften sind nach der gerade gefällten Entscheidung pessimistisch. »Der neue Richter hat sich dem gefährlichen Trend dieses Gerichts angeschlossen, sich auf die Seite der Unternehmen und gegen die Seite der Werktätigen zu stellen«, meint Gewerkschaftschef Trumka mit Verweis auf Richter Gorsuch.

Gewerkschaften sind ebenfalls empört. Die Entscheidung zwinge Arbeitnehmer dazu, das Recht auf Sammelklagen gegen illegale Beschäftigungspraktiken wie Lohndiebstahl, sexuelle Belästigung und Diskriminierung aufzugeben, so Richard Trumka, Vorsitzender der Gewerkschaft AFL-CIO. Schlichtungsgremien seien kein Ersatz, denn ihnen fehle oft das Verständnis für die Position der Arbeitnehmer. Auch der demokratische Senator Patrick Leahy aus Vermont warnt, das Urteil werde es Arbeitgebern erleichtern, Löhne zu kürzen, den Mindestlohn zu verweigern und weitere Regeln auf Kosten der Mitarbeiter durchzusetzen.

Der Oberste Gerichtshof der USA korrigierte damit Entscheidungen der unteren Instanzen, die bislang zugunsten der Beschäftigten ausgefallen waren. Auch der Oberste Gerichtshof bestätigte zwar grundsätzlich das Recht von Arbeitnehmern auf Sammelklagen - aber nur, wenn sie das Recht nicht per Arbeitsvertrag abgetreten haben. »Der Kongress hat die Bundesgerichte angewiesen, Schiedsgerichtsvereinbarungen durchzusetzen«, so Gorsuch. Wenn Arbeitnehmer diese Schiedsgerichtsvereinbarungen missachten können, um mit anderen Arbeitnehmern gemeinsam zu klagen, dann hätten diese Vereinbarungen keine Bedeutung mehr.

Das Gericht bezog sich auf drei Fälle, in denen Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber beschuldigten, ihnen zu Unrecht das Klagerecht zu entziehen. Die Richter entschieden nun unter Berufung auf einen Rechtsakt von 1925, dass Arbeitgeber Schiedsgerichtsklauseln anwenden können, um Sammelklagen zu verhindern. Damit würden Gerichtsverfahren verringert, erklärte der konservative Richter Gorsuch in der Urteilsbegründung. Denn nun seien Arbeitnehmer und Arbeitgeber gezwungen, sich einem Urteil von dritter Seite zu unterwerfen.

Bildungssenatorin Scheeres (SPD) will deutlich höhere Löhne für Erzieher, um die Kitakrise zu beheben

Die Hilfsorganisation medico international kritisiert in ihrem Jahresbericht die europäische Abschottungspolitik

Eltern, Kinder und Erzieher wollen am Samstag gegen die Kitakrise protestieren

Die AfD befürchtet, rechtsradikale Gruppen könnten die geplante Demonstration in Berlin als Plattform benutzen

