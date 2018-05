Großräschen. Ein Reisebusfahrer hat am Donnerstagmittag auf der Autobahn 13 zwischen den Anschlussstellen Bronkow und Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) bei einem unvermittelten Wechsel auf die linke Spur einen nachfolgenden Wagen übersehen. Der Autofahrer versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die 30 Passagiere im Bus blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Autobahn wurde für Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. dpa/nd

